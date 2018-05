Info Parenting in domestic violence. Strategie di intervento per una genitorialità responsabile Se ne parla venerdì 11 maggio in un convegno a Bologna Tweet Tweet Appuntamento a Bologna per venerdì 11 maggio 2018 con un convegno, organizzato in collaborazione con le Aziende USL di Modena e di Ferrara, che intende focalizzare l’attenzione sulla genitorialità esercitata nelle situazioni di violenza domestica a cui spesso i bambini e gli adolescenti si trovano loro malgrado ad assistere. L’obiettivo è quello di mettere in luce il ruolo svolto dalle madri che la violenza la subiscono e quello dei padri che l’agiscono. Parenting in domestic violence.

Strategie di intervento per una genitorialità responsabile

ore 9.00–14.00, Aula Magna Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro 30, Bologna



