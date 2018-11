La democrazia è donna. Il 23 novembre un convegno internazionale a Bologna

Venerdì 23 novembre, dalle 9.30-18.00 nella Sala Fanti di Viale Aldo Moro n. 50 a Bologna, si terrà a Bologna il convegno «La democrazia è donna», promosso dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con l’ambizione di fornire un contributo di riflessione e di azione in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’iniziativa vuole essere un’opportunità di confronto per avere il senso dell’impatto sociale e culturale della violenza, per avere la consapevolezza di ciò che è in campo per prevenirla e contrastarla, per unire le forze e dire “adesso basta” e per rendicontare l’investimento istituzionale, culturale ed economico della Regione Emilia-Romagna sulla fitta rete di politiche strutturali contro la violenza di genere e per l’empowerment femminile.

La notizia ed il programma dei lavori sul sito dell’Assemblea legislativa