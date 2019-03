E’ in programma (pdf, 692.3 KB) per sabato 23 marzo 2019 alle ore 17, presso la Sala Manifattura - Residenza San Filippo Neri, Via Sant'Orsola, 52 - Modena, la presentazione del volume Differenza Emilia. Teoria e pratiche politiche delle donne nella costruzione del "modello emiliano" a cura di Caterina Liotti, dedicato alle caratteristiche di genere della società emiliano-romagnola del dopoguerra, contaminato dallo “sguardo imprevisto” delle donne sulle politiche pubbliche.

Il volume è frutto della collaborazione tra Centro documentazione donna di Modena e la Regione Emilia-Romagna nell’ambito progetto Madri della Res Publica