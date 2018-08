Approvato l'elenco regionale dei centri antiviolenza

In attuazione del “Piano regionale contro la violenza di genere”, con la Determinazione n. 13273 del 13 agosto 2018 «Approvazione dell'elenco regionale dei centri antiviolenza e delle loro dotazioni di cui alla D.G.R 586/2018» è stato predisposto l'elenco regionale dei centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna. I requisiti necessari per poter entrare a far parte della rete dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio dell’Emilia-Romagna sono stati definiti ad aprile scorso con Deliberazione di Giunta regionale n. 586/2018.

