Comunicare fa bene comune

Nella prima settimana di ottobre si apre l’edizione 2018 del ciclo di formazione sulla comunicazione sociale di genere organizzato dall’Associazione Culturale Dry-Art e dal Distretto di San Lazzaro, con il sostegno dell’Assessorato al Bilancio. Riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità della Regione Emilia-Romagna.

La rassegna prevede due mesi di eventi, tra cui il convegno “Lingua e genere nella comunicazione istituzionale e nel discorso pubblico” che si terrà il 3 ottobre a Pianoro e, a seguire, una Breve storia delle donne, iniziativa patrocinata dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna.

Il corso di formazione partirà il 12 ottobre, con un’attenzione specifica rivolta alla divulgazione di una didattica inclusiva che non nasconda il contributo delle donne alla cultura e al progresso, capace di offrire contenuti paritari nelle varie discipline di insegnamento, non ancora valorizzati dai curricula formativi e dai libri di testo comunemente diffusi.

Esperte ed esperti di vari settori si alterneranno in lezioni magistrali che spazieranno dal mondo delle aziende al web, dalla pubblicità al marketing, senza dimenticare la parte del linguaggio, dell’immaginario e di chi lavora quotidianamente nella prassi contro la discriminazione e la violenza di genere.

L’obiettivo è fornire strumenti di aggiornamento professionale nel campo della comunicazione, indagando il tipo di trasmissione più appropriata delle differenze di genere e offrendo strumenti di lavoro per il mondo dell’informazione e dei nuovi media.

Tra gli eventi collaterali, si segnala la presentazione degli ultimi due opuscoli dell’innovativa collana Quaderni di comunicazione sociale, dedicati al cyber bullismo e alla comunicazione del fenomeno della tratta.

Le iniziative prevedono un'iscrizione obbligatoria:

per il convegno , contattare il Servizio Politiche giovanili e Pari opportunità dell'Unione dei Comuni Savena Idice, e-mail: giovani@unionevallisavenaidice.bo.it o telefono 0516527754

, contattare il Servizio Politiche giovanili e Pari opportunità dell'Unione dei Comuni Savena Idice, e-mail: giovani@unionevallisavenaidice.bo.it o telefono 0516527754 per il corso di formazione e la Breve storia delle donne, contattare l'Associazione Culturale Dry-Art, e-mail dry-art@dry-art.com o telefono +393284192456

Il programma del convegno (pdf, 1.1 MB) “Lingua e genere nella comunicazione istituzionale e nel discorso pubblico”

Il comunicato stampa del convegno (pdf, 278.5 KB) “Lingua e genere nella comunicazione istituzionale e nel discorso pubblico”

Il programma della seconda edizione del corso (pdf, 3.6 MB) “Comunicare fa bene comune. Scuola di comunicazione sociale di genere”

Il comunicato stampa della seconda edizione del corso (pdf, 844.3 KB) “Comunicare fa bene comune. Scuola di comunicazione sociale di genere”